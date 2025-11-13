Тариф возвратный

ФАС и МТС (MOEX: MTSS) договорились о мировом соглашении по беспрецедентному штрафу в размере 3 млрд руб., который был выписан компании за повышение тарифов в 2024 году. Оператор перечислит в бюджет 664 млн руб. и поэтапно проинвестирует еще 2,4 млрд руб. в инфраструктуру по проекту устранения цифрового неравенства в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, МТС обязана предоставить тем абонентам, которым были повышена стоимость услуг, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов.

МТС и ФАС подписали мировое соглашение в Девятом арбитражном апелляционном суде по штрафу в размере 3 млрд руб., который назначили оператору за повышение тарифов весной 2024 года, рассказали “Ъ” в компании. В июле Московский арбитражный суд поддержал ФАС в споре с МТС, которую служба оштрафовала за повышение тарифов в 2024 году в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов. Служба посчитала повышение экономически необоснованным. Это был первый подобный штраф для оператора (см. “Ъ” от 11 июля).

В рамках мирового соглашения МТС перечислит в федеральный бюджет 664 млн руб. и проинвестирует 2,4 млрд руб. в создание инфраструктуры мобильной связи на территории малых населенных пунктов с численностью до 1 тыс. человек по перечню, который определит Минцифры в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН), добавили в компании. В компании отказались раскрыть, в течение какого срока необходимо проинвестировать эту сумму, добавив только, что это будет «поэтапно».

Программу устранения цифрового неравенства — установки базовых станций в малонаселенных и удаленных поселениях в регионах РФ — реализует «Ростелеком». Она финансируется из резерва универсального обслуживания, в который операторы связи ежеквартально платят процент от дохода за услуги в сети связи общего пользования. Ранее такая плата была увеличена с 1,2% до 2% (см. “Ъ” от 31 октября 2024 года).

В ФАС заявили, что оператор обязан до 16 января 2026 года предложить абонентам, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, в рамках которых произошло повышение. «Среди них — приведение тарифов к уровню апреля—мая 2024 года, кешбэк в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года, дополнительные пакеты минут, интернета и другие виды услуг»,— добавили в службе.

«Операторы большой четверки внимательно следят за тарифами друг друга, стараясь сделать примерно конкурентные предложения. Другие операторы будут более осторожно повышать тарифы, стараясь увеличивать выручку за счет внедрения инновационных продуктов»,— уверен заместитель гендиректора J’son & Partners Consulting Максим Столповский.

Соглашение же выгодно всем сторонам: «Федеральный бюджет получает средства, а телеком-оператор сокращает размер штрафа более чем в четыре раза».

Мировое соглашение можно считать «компромиссным», при этом в нем есть и определенные плюсы для оператора, соглашается управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов: «Возможность усилить свои позиции на территориях, где сеть была представлена не так широко».

«Сумма существенная, но МТС является одной из крупнейших компаний, вместе с тем другую часть средств она направит на инвестиционную деятельность, что фактически является вложением в собственную инфраструктуру»,— продолжает Максим Столповский. Он добавляет, что телекоммуникации в целом не слишком маржинальный бизнес, а про окупаемость УЦН «сложно говорить», однако благодаря этому оператор может «немного» нарастить абонентскую базу. Выручка группы МТС за девять месяцев 2025 года выросла на 14,1%, до 584,7 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании, скорректированная чистая прибыль сократилась на 50,9%, до 13,7 млрд руб.

Регулятор готов действовать и не просто штрафовать, но добиваться мировых соглашений с крупными игроками, включая обязательства улучшения условий для абонентов, говорит директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина: «Однако это повышает регуляторную неопределенность для отрасли в части тарифов».

Мы уже видим, как изменилось отношение операторов к акционным тарифам, видим и предложение тарифов с заморозкой цены, добавляет руководитель Content Review Сергей Половников. Эта заморозка в будущем может стать аргументом для повышения: абонентов сразу предупреждают о сроке, в течение которого тариф останется прежним. «Насколько эта аргументация удовлетворит ФАС, узнаем через полтора года»,— говорит он.

Алексей Жабин, Полина Мынько