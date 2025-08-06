Над номером работали

Введение обязательной маркировки коммерческих звонков планируется перенести на конец 2025 года. Кроме того, отображение информации о компании на телефоне абонента будет платным для бизнеса. Против выступают участники финансового рынка, по их мнению, затраты на внедрение технологии могут значительно превысить ожидаемый положительный эффект, а маркировка не окажет существенного влияния на мошенников. Операторы связи инициативу поддерживают: плата нужна им, чтобы покрыть издержки на внедрение новой системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сроки введения обязательной маркировки коммерческих звонков операторами связи сдвинуты с 1 сентября на 1 декабря 2025 года, следует из проекта постановления о правилах маркировки звонков, с которым ознакомился “Ъ”. Документ был внесен Минцифры в правительство 1 августа. В новой версии проекта постановления окончательно закреплен договорной характер маркировки — то есть все компании будут обязаны заключить возмездные договоры с операторами связи и передать им данные для отображения на экране абонента. Кроме того, из новой версии документа исключили какие-либо категории вызовов, которыми операторы бы помечали звонки.

По оценке источника “Ъ” в одном из крупнейших колл-центров, "большая четверка" операторов связи получит около 20 млрд руб. в год на всех. По его словам, систему маркировки было бы проще и без издержек для бизнеса реализовать через единую платформу, например ГИС «Антифрод» Роскомнадзора. Инициатива нуждается в доработке, так как «взимание платы может увеличить расходы компаний, которые приведут к росту стоимости их услуг», считает источник “Ъ” в одной из IT-компаний. По его словам, инициатива приведет к снижению дозваниваемости компаний до клиентов. В Альфа-банке, ВТБ, ПСБ, РСХБ, «Сбере», Т-Банке, «Яндексе», Ozon и Wildberries не ответили “Ъ”.

В Минцифры “Ъ” сообщили, что проект сейчас прорабатывается на площадке аппарата правительства, а говорить об окончательной редакции и сроке начала оказания услуги пока рано. «Сейчас обсуждается, что вид надписи будет прописываться в договоре между организацией и оператором связи. Например, "Доставка", "Ветклиника" и т. п. Средства, которые получат операторы связи, помогут им компенсировать расходы на реализацию сервиса. В любом случае принятое решение не скажется на абонентах-физлицах и тарифах для них»,— уверяет представитель министерства.

Ранее финансовые организации раскритиковали введение обязательной маркировки звонков, полагая, что это может обернуться ростом цен на финансовые услуги, писали «Известия». Из протокола рабочей группы в сфере связи и информационных технологий при правкомиссии по проведению административной реформы от конца мая 2025 года следует, что, по мнению участников финансового рынка, затраты на внедрение такой системы «значительно превысят ожидаемый положительный эффект от ее внедрения», основные затраты на ее реализацию понесет бизнес, и в первую очередь финансовые организации, а маркировка не окажет существенного значения как мера борьбы с мошенничеством. Затраты операторов в сводном отчете к проекту Минцифры оценило в более чем 11 млрд руб. на шесть лет.

В Т2 “Ъ” говорят, что поддерживают договорной характер маркировки, «поскольку инициатива требует финансирования на развитие инфраструктуры и поддержание баз в актуальном состоянии». В «МегаФоне» объясняют, что для обеспечения сквозной маркировки — когда бизнес заключает договор с одним оператором, а она корректно отображается при звонках абонентам во всех сетях — «операторы провели колоссальную работу, которая потребовала инвестиций в разработку технических решений и адаптацию существующих систем». В МТС “Ъ” добавляют, что, как и любая услуга, «маркировка звонков требует от операторов затрат, которые должны компенсироваться теми, кто ею пользуется». В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Маркировка, а не просто пометка вызова как рекламный или мошеннический предполагает специальный программно-аппаратный комплекс, развернутый на сети оператора, объясняет собеседник “Ъ” на телеком-рынке. «Выглядит для абонента почти точно так же — на экране высвечивается информация, но технически это реализовано по-другому. От оператора требуются существенные вложения в закупку оборудования на каждый узел связи, поддержание центральной базы, поддержку клиентов и др.»,— перечисляет он.

Но директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова объясняет, что если мошеннику удастся подделать маркер звонка, то пользователь будет безусловно доверять такому звонку. «Как следствие, высока вероятность риска "перестраховки" абонентов и не ответа на множество полезных звонков»,— считает она.

Алексей Жабин