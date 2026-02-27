Ярославский аэропорт приостановил работу

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале 26 февраля в 23:57.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— уточнил господин Кореняко.

Режим беспилотной опасности в регионе не объявлялся. Вместе с тем Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили над десятью регионами 53 беспилотника. Беспилотников, летевших на Москву, сбито 12.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что авиарейс из Санкт-Петербурга в Ярославль задержан из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Пулково. Согласно данным онлайн-табло Пулково, самолет был отправлен в Ярославль вместо 17:40 в 23:30.

Алла Чижова