Над территорией России за три часа сбиты 53 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили над десятью регионами 53 беспилотника.

Ведомство уточнило, что БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Крымом и Подмосковьем. Беспилотников, летевших на Москву, сбито 12. Точного числа сбитых БПЛА над другими регионами Минобороны не назвало.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первом сбитом вблизи столицы БПЛА примерно в 16:40 мск. Всего за это время на подлете к городу уничтожено 27 БПЛА. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский приостанавливали работу.