Авиарейсы между Петербургом и Ярославлем задержаны из-за непогоды

Авиарейс из Санкт-Петербурга в Ярославль задержан из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Пулково. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Самолет авиакомпании «Руслайн» должен был прилететь из Пулково в Ярославль 26 февраля в 19:00 и улететь обратно в 19:45. В 23:20 на онлайн-табло ярославского аэропорта стоит статус «задержан» как на прилет, так и на вылет.

«Задерживаются рейсы в Архангельск, Калугу, Киров, Москву, Челябинск и Ярославль. Круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры»,— сообщили в транспортной прокуратуре.

