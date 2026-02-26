Переговоры США и Ирана в Женеве продолжились после перерыва

Переговоры по ядерной проблеме между делегациями США и Ирана при посредничестве дипломатов Омана продолжились после перерыва. Об этом сообщает иранский телеканал «Аль-Алам».

Стороны приостановили переговоры более трех часов назад. Агентство IRIB передавало, что делегации взяли паузу для внутренних консультаций.

Третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе начался сегодня в Женеве. При этом американские силы стягивают на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации с момента вторжения в Ирак в 2003 году. 19 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что дает Тегерану на заключение сделки максимум 15 дней.

Подробнее о третьем раунде переговоров — в материале «Ъ» «Стороны начали с атома».