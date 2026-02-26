Делегации США и Ирана взяли перерыв в переговорах до вечера

Переговоры между делегациями США и Ирана при посредничестве дипломатов Омана приостановили. Об этом сообщил глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х. Он отметил, что переговоры возобновятся позже сегодня.

«Сегодня в Женеве мы обменивались оригинальными и позитивными идеями, и теперь американская и иранская делегации объявили перерыв. Мы продолжим переговоры позже сегодня», — отметил министр. Он также выразил надежду, что переговорщики смогут добиться большего прогресса.

Ранее иранское агентство со ссылкой на корреспондента в Женеве передавало, что после трех часов переговоров делегации покинули место проведения заседания для внутренних консультаций. Переговоры планируется продолжить вечером или ночью, отмечает агентство.

Сегодня в Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе. При этом американские силы стягивают на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации с момента вторжения в Ирак в 2003 году. 19 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что дает Тегерану на заключение сделки максимум 15 дней.