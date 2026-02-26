В посольстве Омана в Женеве начался третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Об этом сообщила газета Tabnak. Делегацию Ирана возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, делегацию США — спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Второй раунд переговоров Ирана и США прошел в Женеве 17 февраля. По итогам встречи господин Аракчи заявил, что стороны достигли соглашения по основным вопросам и готовы сосредоточиться на деталях потенциальной сделки.

Президент США Дональд Трамп 25 февраля обвинил Иран в разработке ракет, способных поражать цели в Европе и Соединенных Штатов. В тот же день США расширили санкции против Ирана — ограничения коснулись четырех граждан и 16 компаний из семи государств и территорий за связи с Исламской Республикой.