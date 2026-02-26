Президент Кубы заявил о готовности противостоять агрессии террористов и наемников

Республика Куба намерена решительно противостоять любой «террористической и наемнической агрессии». Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель в соцсети X. По его словам, остров ни на кого не нападает и никому не угрожает.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мигель Диас-Канель

«Куба будет твердо и решительно защищаться от любой террористической и наемнической агрессии, направленной на подрыв ее суверенитета и национальной стабильности», — написал глава государства.

25 февраля зарегистрированный во Флориде катер вошел в территориальные воды Кубы. При приближении кубинских пограничников экипаж катера открыл стрельбу. Находившиеся на нем четыре человека были убиты, еще шестеро ранены. Также пострадал сотрудник погранслужбы Кубы. Прокуратура Флориды проводит расследование. По версии МВД Кубы, задержанные на катере из США планировали устроить теракт.

