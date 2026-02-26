Прокуратура Флориды начала расследование стрельбы с катера из США у берегов Кубы

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер сообщил о начале расследования инцидента с катером у берегов Кубы. Власти Кубы заявляли, что экипаж вошедшего в территориальные воды страны американского катера начал стрельбу по сотрудникам пограничной службы.

«Я поручил прокуратуре штата совместно с нашими федеральными партнерами, властями штата и правоохранительными органами начать расследование… Кубинскому правительству нельзя доверять»,— написал господин Утмейер в соцсети Х.

По информации кубинского МВД, утром 25 февраля катер, зарегистрированный во Флориде, вошел в территориальные воды Кубы. Когда к судну приблизились кубинские пограничники, экипаж катера начал стрельбу. Четыре человека, находившиеся на американском катере, были убиты, еще шестеро ранены. Кроме того, ранен один из сотрудников погранслужбы Кубы.

The New York Times со ссылкой на источник пишет, что американский катер не имел отношения к Военно-морским силам США или Береговой охране страны.