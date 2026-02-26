Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
МВД Кубы: задержанные на катере из США планировали устроить теракт

Министерство внутренних дел Кубы установило личности участников перестрелки с катером у берегов острова. Все они были кубинцами, проживающими в США. Они планировали террористическую диверсию, отмечает ведомство.

На борту катера, зарегистрированного во Флориде, находились десять вооруженных кубинцев. При задержании у них были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства и бронежилеты. На допросах задержанные признались в намерениях совершить теракт.

«Большинство из них (задержанных. — “Ъ”) имеет преступное прошлое. Расследование продолжается»,— сообщили представители ведомства на странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

МВД Кубы заявляло, что катер из Флориды под американским флагом вошел в территориальные воды страны. Экипаж судна открыл стрельбу по кубинским пограничникам. Четыре человека, находившиеся на американском катере, были убиты, еще шестеро ранены. Кроме того, был ранен один из сотрудников погранслужбы Кубы.

