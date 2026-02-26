Инцидент с применением огнестрельного оружия в прибрежных водах Кубы стал одной из главных тем во многих зарубежных СМИ. Одни обозреватели пытаются понять, было ли вторжение пассажирского катера со стороны США актом частных лиц, или организованной диверсией. Другие пытаются дать более общий анализ текущей ситуации на Кубе, подчеркивая остроту топливного и гуманитарного кризиса на острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramon Espinosa / AP Фото: Ramon Espinosa / AP

Granma (Гавана, Куба) Идентифицированы участники попытки вооруженного проникновения с террористическими целями в Вилья-Клара Все участники — кубинцы, живущие в Соединенных Штатах. У большинства из них есть история криминальной и насильственной деятельности. (Некоторые из них.— “Ъ”) находятся под следствием и разыскиваются кубинскими властями за причастность к планированию, организации, финансированию, поддержке или осуществлению террористических актов на территории Кубы или в других странах.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Трамп давит на Кубу Многие президенты США пытались свергнуть коммунистическое правительство в течение последних почти 70 лет. В этот раз все выглядит по-другому. Туризм рухнул, как и большая часть экономики. Этот год может стать годом падения кубинского режима. Трудно сказать, как долго Куба сможет продержаться без импорта нефти. Некоторые предсказывают, что кризис может достичь кульминации в течение нескольких недель. И неясно, кто возглавит страну в случае падения правительства. Большинство лидеров оппозиции находятся в тюрьме или в изгнании.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) США открывают путь для поставок нефти на Кубу Администрация Трампа смягчает свою политику в отношении продажи венесуэльской нефти Кубе, что может стать спасением для восьми миллионов жителей острова в условиях усугубляющегося гуманитарного кризиса. Объявленные в среду меры Министерства финансов распространяются на сделки с участием небольшого частного сектора Кубы, «поддерживающего кубинский народ». При этом продажи правящему коммунистическому правительству в Гаване останутся незаконными в соответствии с многолетними санкциями Вашингтона. Министерство финансов будет давать разрешение на продажу по каждому конкретному случаю. США прекратили поставки венесуэльской нефти на Кубу после того, как в Каракасе был захвачен Николас Мадуро. Его доставили в бруклинскую тюрьму для суда по обвинениям в торговле наркотиками, которые он отрицает. Последняя поставка топлива из Мексики на Кубу состоялась 9 января. Частный бизнес на Кубе отчаянно пытается импортировать топливо с одобрения США, чтобы предотвратить распространение голода и болезней по острову. Американское нефтяное эмбарго в отношении Кубы душит и без того слабую экономику страны, парализует распределение продовольствия и воды, а также соблюдение элементарных санитарных норм. Гуманитарная помощь поступает на Кубу, но большая ее часть остается в портах, поскольку нет топлива для ее перевозки нуждающимся.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Куба заявила, что убила хорошо вооруженных эмигрантов, атаковавших с зарегистрированного в США скоростного катера Редкое столкновение у берегов острова произошло в условиях нефтяного эмбарго США и усиления напряженности между двумя странами. Прибрежная полоса сильно укреплена в военных целях, так как это обычное место для спуска на воду плотов кубинцев, пытающихся бежать в США, а также для высадки контрабандистов на скоростных катерах. Здесь произошло несколько инцидентов в 2022 году, на пике миграционного кризиса. Напряженность между Вашингтоном и Гаваной резко возросла с января, когда США провели операцию по захвату Мадуро, одного из главных союзников Кубы в регионе. Эмбарго привело к острому энергетическому кризису на острове. Большая часть страны страдает от блэкаутов, которые могут длиться от 12 до 20 часов в сутки. Лидеры других стран региона заявили, что блокада и вызванный ею экономический кризис могут повлиять на миграцию, безопасность и экономическую стабильность повсюду в Карибском бассейне.

Sueddeutsche Zeitung (Мюнхен, Германия) Выстрелы в море: Куба говорит о предотвращении террористического плана За последние недели давняя напряженность между США и Кубой еще больше обострилась. При президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты вновь усилили давление на коммунистическое правительство Кубы. Американская нефтяная блокада Кубы усугубила и без того тяжелый энергетический и экономический кризис в этой стране Карибского бассейна, приведя к острому дефициту снабжения.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик