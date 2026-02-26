Гуф назвал несправедливым приговор по делу о самоуправстве
Адвокаты будут обжаловать приговор Наро-Фоминского городского суда рэперу Алексею Долматову (псевдоним Гуф) и его знакомому Геворку Сураханяну. Инстанция назначила фигурантам год условно за самоуправство. Сам господин Долматов заявил после заседания, что не считает решение суда справедливым.
Алексей Долматов (рэпер Гуф)
Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ
Рэпер отметил, что подсудимые примирились с потерпевшим, но суд оказался не согласен с этим. По мнению господина Долматова, судье «поступило указание сверху». «Мы рассчитывали на прекращение уголовного преследования»,— заявил Гуф (цитата по Telegram-каналу «Осторожно, новости»).
Приговор Алексею Долматову и Геворку Сураханяну вынесли сегодня. По версии следствия, в октябре 2024 года фигуранты избили администратора банного комплекса в подмосковной деревне Малые Горки. Затем они отобрали телефон потерпевшего.
Изначально дело расследовалось по статье о грабеже, однако во время судебного рассмотрения дело переквалифицировали обвинение на самоуправство. Гособвинение запрашивало для подсудимых по два года условно. Потерпевший просил суд закрыть дело из-за примирения сторон, но ему отказали из-за возражения прокурора.
