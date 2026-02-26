Суд отклонил просьбу потерпевшего по делу Гуфа о закрытии дела
Потерпевший по делу рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) направил ходатайство в Наро-Фоминский городской суд о закрытии уголовного дела о грабеже. Решение связано с примирением сторон, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Суд отклонил ходатайство из-за возражения прокурора.
Гуф
Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ
Согласно фабуле дела, Гуф и его знакомый Геворк Сураханян поспорили с администратором бани в деревне Малые Горки из-за отказа платить штраф за курение в помещении. Менеджер позвонила брату, работавшему на тот момент в правоохранительных органах. Он также потребовал у посетителей оплатить штраф, снимая конфликт на телефон. Завязалась драка: рэпер несколько раз ударил потерпевшего, а господин Сураханян скрутил ему руки. Затем у мужчины отобрали телефон. Ущерб по делу оценили в 68 тыс. руб.
Гособвинение во время прений запросило для подсудимых два года условно. Прокурор также предлагал изменить квалификацию обвинения по статье о самоуправстве. Защита попросила оправдать фигурантов. Господа Долматов и Сураханян не признали вину.
