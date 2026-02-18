Гособвинение просит дать Гуфу два года условно за самоуправство

В Наро-Фоминском городском суде прошли прения по уголовному делу Алексея Долматова (псевдоним Гуф) и его знакомого Геворка Сураханяна. Им вменяют грабеж с применением насилия (ч. 2 ст. 161 УК). Музыкант находится под подпиской о невыезде. Гособвинение просило назначить рэперу обвинение на статью о самоуправстве (ст. 330 УК) и назначить фигурантам по два года условно. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Долматов (рэпер Гуф)

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Алексей Долматов (рэпер Гуф)

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

По версии обвинения, в октябре 2024 года рэпер с другом отдыхали в банном комплексе в деревне Малые Горки. Перед этим, согласно материалам дела, у них возник умысел на хищение имущества. Администратор бани требовала включить в счет гостей штраф за курение. Те отказались, после чего менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии, который в тот момент, однако, не был при исполнении.

Мужчина также настаивал на уплате штрафа и снимал происходящее на видео. Рэпер дважды ударил потерпевшего рукой, а затем стеклянной бутылкой. Подельник Гуфа Геворк Сураханян начал скручивать ему руки.

Алексей Долматов отобрал у мужчины iPhone, на который велась съемка, чтобы удалить видеозапись. Ущерб оценили в 68 тыс. руб.

Рэпер, в свою очередь, заявил, что вину не признает, и добавил, что «открытого хищения не совершал». Подробное отношение к обвинению он пообещал высказать в конце судебного следствия. Второй фигурант также не признал вину.

Ефим Брянцев