Гуф выступил на условное

Суд в Подмосковье приговорил Алексея Долматова (творческий псевдоним Гуф) к одному году условно за самоуправство. По версии обвинения, артист с приятелем, отдыхая в банном комплексе, устроили потасовку и отобрали у оппонента iPhone, чтобы удалить с него видеозапись. Потерпевший просил прекратить преследование исполнителя в связи с примирением сторон, но в этом суд отказал.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ С потерпевшим по своему делу Алексей Долматов (он же Гуф) помирился и наказание получил условное

Наро-Фоминский городской суд Московской области 26 февраля вынес приговор по делу Гуфа и его знакомого Геворка Сураханяна. Изначально они обвинялись в грабеже (ст. 161 УК РФ), но к концу процесса стало ясно, что результат разбирательства для рэпера и его приятеля будет вполне приемлемым.

Как уже рассказывал “Ъ”, по версии следствия, 23 октября 2024 года рэпер с приятелем отдыхали в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки. У них возник конфликт с администратором заведения, которая позвала на помощь брата — сотрудника силовых структур, который в тот момент был не при исполнении.

Мужчина начал снимал происходящее на телефон.

Рэпер, как утверждает обвинение, дважды ударил потерпевшего рукой, а затем — стеклянной бутылкой. В свою очередь, Геворк Сураханян начал скручивать ему руки.

Алексей Долматов забрал из кармана брюк мужчины iPhone, на который велась съемка. Ущерб оценили в 68 тыс. руб. В обвинительном заключении отмечалось, что фигуранты имели умысел на хищение имущества.

В ходе прений гособвинитель просила переквалифицировать изначально вменявшийся фигурантам в вину грабеж на значительно более мягкое самоуправство (ст. 330 УК РФ) и назначить им по два года условно, приняв во внимание смягчающие обстоятельства: у обоих на попечении находятся малолетние дети.

Адвокат Алексея Долматова заявил о невиновности своего подзащитного и просил его оправдать. Он отметил, что факт применения насилия не подтвержден доказательствами, поэтому в деле отсутствует событие преступления. Видеозапись не фиксирует угроз и самого насилия. Заключение эксперта не подтверждает наличия телесных повреждений у потерпевшего, хотя тот утверждал, что его били.

После прений потерпевший Михаил Мартьянов обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и заявил, что простил артиста. Суд, однако, эту просьбу отклонил. В повторных прениях прокурор запросила тот же срок, что и в прошлый раз.

В последнем слове Гуф заявил, что в содеянном раскаивается, и извинился, что отнял время у суда и представителей СМИ, которым приходится «мотаться» в Наро-Фоминск.

«Мы встречались с потерпевшим, пожали руки и примирились»,— отметил артист.

В итоге суд назначил фигурантам по одному году условно с таким же испытательным сроком. Адвокаты осужденных после итогового заседания от комментариев отказались.

Ефим Брянцев