Рэперу Гуфу дали год условно за конфликт в подмосковной бане

Наро-Фоминский городской суд Московской области признал виновным в самоуправстве рэпера Алексея Долматова (псевдоним Гуф) и его знакомого Геворка Сураханяна. Их приговорили к году условно и еще году испытательного срока. Об этом сообщила пресс-служба подмосковных судов.

Инцидент произошел в октябре 2024 года, когда фигуранты отдыхали в банном комплексе в деревне Малые Горки. Следствие выяснило, что администратор бани требовала включить в счет посетителей штраф за курение в помещении, но те отказались. После этого менеджер позвонила своему брату, работавшему в правоохранительных органах.

Брат также потребовал отдыхающих оплатить штраф и снимал происходящее на телефон. Рэпер ударил мужчину по голове, Геворк Сураханян скрутил потерпевшему руки. После этого злоумышленники отобрали телефон, на которой велась запись.

В результате у правоохранителя было повреждено ухо. Ущерб от действий фигурантов оценили в 68 тыс. руб. Гособвинение запрашивало для подсудимых два года условно. Потерпевший подавал ходатайство о закрытии дела из-за примирения сторон, но суд отклонил просьбу из-за возражения прокурора. Граждане Долматов и Сураханян не признали вину.

Никита Черненко