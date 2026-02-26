«Краснодар» против «Ростова», «Ария» и «Любэ»

В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет насыщенная программа мероприятий и шоу. В городе выступят такие артисты как «Ария», «Любэ» и Слава КПСС. А черно-зеленые быки сразятся с ростовской футбольной командой. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

27 февраля в 19:00 в «Кроп Арене» состоится концерт популярного рэп и хип-хоп исполнителя Славы КПСС. Артист приезжает в город со своим большим туром, в рамках которого исполнит для зрителей все свои знаменитые хиты и лучшие песни.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

27 февраля в 20:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит группа «Ария». Как сказано в описании к концерту, это юбилейный год в карьере группы, который будет отмечаться особенными шоу, наполненными звуком и светом высочайшего класса, уникальными декорациями и лучшими хитами за всю прославленную карьеру.

Стоимость билетов — от 2700 руб. (12+)

27 февраля в 19:00 в Музыкальном театре Краснодара состоится концерт классической музыки под названием «Музыкальное путешествие». В программе прозвучат как классические аранжировки известных композиторов, так и современные композиции из советских кинофильмов. Организаторы обещают, что концерт не оставит равнодушным ни одного слушателя.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

27 февраля в 19:00 в El Barto Bar состоится концерт трех групп: Struk Tu Ra, «Мамины Фобии» и «Индустрия». Как сказано в описании, это постпанк и инди-рок в одном вечере для ценителей живого и честного звучания.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

28 февраля в 19:00 в Муниципальном концертном зале пройдет концерт «Классика. Танго. Джаз». Новую концертную программу представят солисты — лауреаты международных конкурсов Сергей Поспелов и Маргарита Поспелова. Сергей Поспелов — скрипач-виртуоз, художественный руководитель и солист оркестра «Московский камерный оркестр». Концерт посвящен сочинениям Н. Паганини, Ф. Крейслера, других композиторов, сказано в описании к концерту.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

28 февраля в 19:00 в El Barto Bar пройдет большой вечер современной музыки с такими исполнителями, как NKTNKNR, Dancenoise, Skireev, Hardyca, Refox, Lithium, Ejen, DJ Pranadealer и другими. Артисты вместе с гостями будут провожать зиму и начинать новую эру площадки вместе с полюбившимися гостям музыкантами.

Вход бесплатный (18+)

1 марта в 19:00 в Баскет-холле выступит группа «Любэ». Главный патриотический музыкальный коллектив страны исполнит свои самые знаменитые песни, которые пронизаны любовью к Родине, своей земле, природе и людям, говорится в описании. Творчество объединения — вне времени и вне всяких обстоятельств.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (12+)

1 марта в 20:00 в «Кроп Арене» состоится концерт хип-хоп- и рэп-группы «2rbina 2rista». Коллектив приезжает в Краснодар в рамках Aborigen Tour. Группа отпразднует свой 15-летний юбилей, а гостей ждут самые лучшие песни, невероятная атмосфера и акустическая эйфория, сказано в описании к концерту.

Стоимость билетов — от 2600 руб. (18+)

Какие спектакли посмотреть

27 и 28 февраля в Театре драмы им. М. Горького покажут спектакль «Анна Каренина», поставленный по одноименному произведению Л.Н. Толстого. Как сказано в описании, для режиссера эта история, прежде всего, попытка пристальнее вглядеться в человека и понять его сущность. Постановка расскажет о любви, устройстве семьи, измене и правде, которая вдруг становится тяжким бременем для человека.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

27 и 28 февраля во Дворце искусств «Премьера» состоится показ спектакля «Гранатовый браслет», поставленный по одноименному произведению А.И. Куприна. Зрителям покажут новаторскую интерпретацию классической повести, которая органично сочетает пластический театр и драматургическую постановку.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

28 февраля в 11:00 и в 14:00 в Новом театре кукол Краснодара зрителям представят детскую постановку под названием «Волшебная лампа Аладдина». Как сказано в описании к мероприятию, спектакль является немного Болливудом, некой фабрикой индийского кино, где показано яркое и пряное шоу. Это история о том, как настоящая любовь стоит того, чтобы за нее бороться.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

28 февраля в 12:00 в театре Veritas жителям и гостям Краснодара покажут спектакль «Маленький принц», поставленный по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Это история о том, как в суете современного мира у взрослых совсем не остается времени пообщаться со своим «внутренним ребенком». Они теряют веру и становятся заложниками своей работы. Спектакль — это гипербола.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

28 февраля в 12:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут детское представление «Алиса в Зазеркалье». Как сказано в описании к спектаклю, в этот раз главной героине предстоит столкнуться лицом к лицу с прекрасными, но полными зависти Цветами, с въедливой и требовательной Черной Королевой, с гневными и обидчивыми близнецами Труля-ля и Траля-ля, с чрезмерно суетливой Белой Королевой, с засевшим на вершине вершин горделивым Шалтаем-Болтаем. Главный вопрос в том, как Алисе пройти это испытание, если все происходящее олицетворяет ее саму.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

28 февраля в 19:30 в Доме мецената покажут постановку «Аддикция». Это иммерсивный театр, в котором действие происходит на расстоянии вытянутой руки, в каждой комнате своя история, готовая пройти с гостем свой путь. Зрители могут выбрать одного героя или постоянно перемещаться, читая смыслы разных героев. «Аддикция» — спектакль в стиле декаданс, по мотивам жизни поэта серебряного века, одного из основателей символизма Валерия Брюсова, сказано в описании к постановке.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (18+)

1 марта в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут драматический спектакль «Евгений Онегин», поставленный по одноименному произведению А.С. Пушкина. Как сказано в описании, эта знаменитая история не нуждается в интерпретации, но ей необходима актуализация, приближение к современному человеку с помощью ясного и коллективного прочтения, в которое актеры будут вовлекать человека по ту сторону сцены.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров выходит авторский военный фильм «Малыш». Это история о том, как аполитичный рэпер из Донецка идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города мать, говорится в описании. В главных ролях Глеб Калюжный и Олег Васильков.

Стоимость билетов — от 250 руб. (16+)

Жители и гости Краснодара могут посмотреть семейную комедию под названием «Драники». Как сказано в описании к фильму, вместо веселых зимних каникул с одноклассниками Макса ждет поездка в деревню, от чего он совсем не в восторге. Подслушав разговор родителей, мальчик узнает, что папа потерял работу и теперь им нечем платить по счетам. Вместе с новыми друзьями Макс решает помочь семье, они превращают старый УАЗик деда в фудтрак и начинают продавать драники.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Также в прокате комедийный боевик «Человек, который смеется». Это история о популярном актере Дмитрии, который получает предложение сыграть киллера в криминальной драме о 90-х. На съемках его ранят выстрелом дробью и после операции он уже готов вернуться к работе, но сталкивается с побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Для ценителей авторского кино в прокат вышел спортивный драматический фильм «Гигант». Это история пути боксера Насима «Принца» Хамеда к чемпионскому титулу и его судьбоносного союза с Бренданом Инглом, наставником, чья стратегия превратила никому не известного юнца в звезду мирового бокса. В роли наставника — Пирс Броснан.

Стоимость билетов — от 550 руб. (16+)

Куда сходить еще

28 февраля в 14:30 на Ozon Арена (ex. стадион «Краснодар») краснодарские быки встретятся с футбольной командой Ростова-на-Дону. Зрителей ожидает жаркое противостояние между двумя южными командами.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (0+)

28 февраля и 1 марта на парковке ТЦ «Московский» жители и гости Краснодара смогут посетить цирк-шапито Полины Запашной. Как говорится в описании, шоу включает в себя широкий спектр номеров, от дрессированных животных и акробатики до волшебных трюков и комедийных сценок.

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

27 февраля в 22:00 в Стендап-баре «Маяковский» состоится юмористическое шоу под названием «Комики против записок». Это полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика клуба будут шутить на темы, предложенные зрителями.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

