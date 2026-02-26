«Кубань Кредит» поздравил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева с победой в премии «Спортсмен Кубани»

Председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич вручил награду и памятную серебряную монету с изображением быка лауреату премии «Спортсмен Кубани» Станиславу Агкацеву. Чемпион России по футболу, вратарь ФК «Краснодар» и национальной сборной страны завоевал звание лучшего спортсмена Краснодарского края 2025 года по результатам открытого онлайн-голосования. Торжественная церемония объявления итогов ежегодной премии состоялась в медиацентре «Дом журналистики» в Краснодаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ККРО ФСЖР Фото: ККРО ФСЖР

— Яркая победа Станислава — это доказательство того, что самые смелые мечты сбываются, когда в них веришь и упорно работаешь на достижение заветной цели. Золото Чемпионата России, которое Агкацев завоевал вместе с «Краснодаром», стало для нас не только главным спортивным событием прошлого года, но и примером невероятной самоотдачи, дисциплины и страсти к спорту. Уверен, что и сам путь к чемпионству, и широкое общественное признание послужат дополнительным фактором мотивации как для будущих поколений профессиональных спортсменов, так и для всех любителей футбола,— отметил Александр Калинич.

Станислава Агкацева также поздравили организатор премии «Спортсмен Кубани», председатель Краснодарского краевого отделения Федерации спортивных журналистов России Максим Осадник, председатель Спортивного совета Краснодарского края, олимпийская чемпионка Ирина Караваева и многократный чемпион России, обладатель Кубка страны по футболу, руководитель селекционной службы ФК «Краснодар» Максим Бузникин.

Традиционную награду премии и ее символ — «Щит чемпиона» Агкацеву принесли 16 500 голосов болельщиков. В финале футболист «черно-зеленых» обошел многократного чемпиона России по тяжелой атлетике Альберта Шаркова. Также в числе номинантов на премию на групповом этапе были отмечены Тимур Арбузов (дзюдо), Нуне Астарян (бокс), Ксения Орлова (фристайл), Денис Баканов (самбо), Галина Бегим (прыжки на батуте), Александр Масютенко (легкая атлетика), Арсений Любишкин (велоспорт-BMX) и Анастасия Шамонова (бокс).

Банк «Кубань Кредит» выступает генеральным партнером премии «Спортсмен Кубани», которая проводится Краснодарским региональным отделением Федерации спортивных журналистов России с 2011 года. Десятку лучших спортсменов, представляющих Краснодарский край, сначала определяют спортивные журналисты, а затем единственного лауреата выбирают болельщики путем народного голосования на портале «Кубанский спорт.RU».

Победителями премии «Спортсмен Кубани» в разные годы становились: чемпион мира по боксу среди профессионалов Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, чемпион мира по греко-римской борьбе Степан Марянян, олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина, чемпион Европы по дзюдо Михаил Игольников, футболисты Федор Смолов, Юрий Газинский и Александр Черников, баскетболисты Александр Щербенев и Андрей Мартюк, регбистка Надежда Созонова.

https://kk.bank/

КБ «Кубань Кредит» ООО

350000 г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. №46/ул. Красноармейская, д. №32

ОРГН 1022300003703