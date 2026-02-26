Сбербанк не увидел критической финансовой ситуации у девелопера «Самолет»

Сообщения о проблемах ГК «Самолет» преувеличены, считает глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф. По его словам, у компании достаточно ликвидности для обслуживания обязательств.

«Слухи о том, что "Самолет" "перестанет летать", сильно преувеличены. Но они стали жертвой собственного пиара. Так неудачно они обратились в бюджет, который повышает налоги, чтобы найти источник покрытия дефицита за легкими деньгами для покрытия своих обязательств, которые к тому времени уже были профинансированы»,— сказал Герман Греф о время конференц-звонка с аналитиками (цитата по ТАСС). Глава банка добавил, что считает эту ситуацию «странной историей».

В начале февраля стало известно, что группа «Самолет» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит для покрытия части долга. Источники сообщали, что сумма запроса составляет около 48-50 млрд руб. Позже собеседники «Ъ» рассказали, что правительство отказало «Самолету» в предоставлении льготного кредита, поскольку финансовое положение девелопера не было признано критичным.

24 февраля гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина подтвердила отказ властей в прямом субсидировании. По ее словам, запрос о господдержке был «одним из сотни» инструментов по сохранению стабильности и оптимизации структуры расходов компании. Минфин рекомендовал компании завершить начатые проекты и принять меры для поддержания финансовой стабильности совместно с банками.