Минфин рекомендовал «Самолету» продолжать работу с банками

Минфин рекомендовал ГК «Самолет» продолжить работу по завершению начатых проектов и принять меры для поддержания финансовой стабильности совместно с банками. Соответствующее сообщение опубликовано по итогам заседания с участием банков-кредиторов компании.

По оценке участников встречи, у девелопера отсутствуют критические проблемы, в том числе при исполнении обязательств перед дольщиками и банками. Гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина сегодня заявила, что комиссия правительства не посчитала необходимой прямую поддержку девелопера.

В начале февраля руководство «Самолета» обратилось в правительство с просьбой предоставить кредит на 50 млрд руб. в обмен на блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа. В компании подчеркивали, что подобная практика носит рыночный характер и отказ не станет критичным для бизнеса. Госпожа Акиньшина уточнила, что обращение было «одним из сотни» инструментов оптимизации расходов и не предполагало участия государства в капитале. Акции планировалось передать в залог под возможный заем.

