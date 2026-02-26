Греф подтвердил планы «Сбера» направить на дивиденды 50% от чистой прибыли

Сбербанк (MOEX: SBER) выплатит дивиденды за 2025 год в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф на звонке с аналитиками и журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы планируем на этот год, конечно, сохраняем наше видение по 50% дивидендов,— сказал господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).— Что касается среднесрочной перспективы, мы никогда это не анонсируем. Мы выйдем к вам в декабре с тем нашим видением, которое будет собрано в процессе нашего стратегирования».

Согласно стратегии Сбербанка, на выплату дивидендов направляется не менее 50% чистой прибыли при уровне достаточности общего капитала не ниже 13,3%.

В 2025 году чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО составила 1,71 трлн руб. Это на 7,9% больше, чем показатель годом ранее. На выплату дивидендов за прошлый год «Сбер» может направить около 853 млрд руб. За 2024 год банк выплатил 786,9 млрд руб. дивидендов. Основной акционер Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция — правительство России.