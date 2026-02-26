Новые кадры для отрасли: состоялся первый выпуск связистов по программе «Ростелекома»

«Ростелеком» выпустил первый поток связистов в Краснодарском колледже электронного приборостроения (ККЭП) в рамках образовательного проекта «Базовая станция». Дополнительное обучение по корпоративной программе национального провайдера стартовало в октябре 2025 года. За это время 38 выпускников бесплатно получили ключевые навыки для работы на современном телеком-оборудовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Программа «Ростелекома» разработана экспертами компании на основе реальных задач специалистов в области связи, рассчитана на четыре месяца и включает в себя как теоретические, так и практические занятия. Этот образовательный модуль ориентирован на студентов 3–4-х курсов и позволяет им параллельно с основной учебой овладеть профессией мастера по обслуживанию абонентов.

После успешной сдачи экзамена в ККЭП лучшие выпускники курса получили предложение о трудоустройстве в «Ростелеком», а четверо из них были отмечены компанией подарками за отличную успеваемость.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала «Ростелекома»: «Мы пригласили выпускников курса на практику в линейный и станционный цеха — это ключевые структурные подразделения блока технической инфраструктуры "Ростелекома". Ожидаем, что ребята успешно вольются в коллектив Краснодарского филиала компании и станут настоящими профессионалами. Для меня особенно важно, что нам удалось построить прочное партнерство с Краснодарским колледжем электронного приборостроения — одним из ведущих краснодарских учебных заведений, где готовят специалистов для массовых профессий в области электроники и ИТ. Сотрудничество позволяет нам не только выпускать квалифицированные кадры, но и укреплять связь между образовательными учреждениями и бизнесом».

Сергей Касаткин, директор Краснодарского колледжа электронного приборостроения: «Для наших студентов проект "Базовая станция" стал отличной возможностью формировать у учащих востребованные навыки непосредственно в стенах колледжа. Обучение в условиях, приближенных к реальным, предоставляет выпускникам серьезное конкурентное преимущество на рынке труда. Мы благодарны "Ростелекому" за доверие и открытость».

Выпускной первого потока состоял из торжественной и неофициальной частей. Студенты получили сертификаты об окончании курса и поздравления, после чего состоялась игра-викторина на цифровую тематику.

Артем Колосницын, студент ККЭП, выпускник программы «Базовая станция»: «Курс, который мы прошли, содержит структурированную информацию об услугах умного дома, настройке Wi-Fi-роутеров, ТВ-приставок, видеокамер, домофонов. И, главное, в нем много практики. Самым интересным для меня были варка оптоволокна и подключение Wink-телевидения. Будущим студентам этого курса я рекомендую внимательно относиться к технике безопасности и быть ответственными. Это позволит уверенно чувствовать себя на рабочем месте».

«Ростелеком» запустил федеральный проект «Базовая станция» в конце 2024 года. В рамках инициативы национальный провайдер на базе образовательных учреждений оснащает специализированные учебные классы современным оборудованием и проводит набор студентов на бесплатное обучение, максимально приближенное к текущим условиям работы в телекоммуникационной отрасли. К февралю 2026 года проект был реализован в 14 городах, включая крупные южные региональные центры, такие как Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону и Астрахань.

Узнать подробнее о том, как получить реальную профессию с «Ростелекомом», можно по ссылке.

ПАО «Ростелеком»

Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А

ОГРН 1027700198767