Дело семейное

Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински, которые обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти. Летом прошлого года, когда силовики пытались задержать отца по другому уголовному делу, сын на автомобиле сбил сотрудника ФСБ. Позже Шыхлински-младший говорил, что сделал это не нарочно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мутвалы Шыхлински с обвинением не согласен

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мутвалы Шыхлински с обвинением не согласен

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) проходит в закрытом режиме, так как потерпевшим является сотрудник спецслужб.

События, которые послужили поводом для возбуждения дела, произошли в прошлом году на фоне массовых задержаний уроженцев Азербайджана по обвинениям в убийствах и покушении.

1 июля 2025 года у ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге силовики провели операцию по задержанию на тот момент главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Тот находился в автомобиле, которым управлял его сын Мутвалы Шыхлински. Когда сотрудники спецназа начали вытаскивать из машины лидера диаспоры, водитель резко сдал назад. В результате один из сотрудников ФСБ упал головой на асфальт. По данным «Ъ-Урал», силовик получил серьезные травмы.

Шыхлински-младший во время ареста утверждал, что сбил спецназовца случайно — его напугали действия силовиков, которые выбивали стекла в машине и держали в руках оружие. Обвиняемый сожалел о том, что случилось, но вину не признал.

Шахин Шыхлински сейчас участвует в другом процессе, где рассматривает уголовное дело об убийстве и покушении. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся Шухджаяддин Раджабов, Акиф, Аяз, Бакир, Камал и Мазахир Сафаровы. Коллегия присяжных уже признала их виновными в убийстве в мае 2001 года коммерсанта Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд» и в покушении на убийство Фехруза Ширинова в мае 2010 года. Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе и борьбу за лидерство в диаспоре.

Гособвинитель запросил для Шахина Шыхлински самый большой срок — 23 года лишения свободы с отбыванием пяти первых лет в тюрьме. Из подсудимых вину признал только один.

За насилие в отношении представителя власти Шахину и Мутвалы Шыхлински грозит до 10 лет лишения свободы.

Артем Путилов