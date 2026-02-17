Диаспоре расписали многие годы

В Екатеринбурге на процессе по резонансному делу этнической группировки, обвиняемой в совершении убийства и покушения в 2001 и 2010 годах, гособвинение запросило сроки для подсудимых. Самый большой – 23 года – прокурор потребовал для бывшего лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински и одного из его подельников. Ранее коллегия присяжных признала виновными всех семерых фигурантов. Вину из них признал лишь один.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински

Процесс над представителями азербайджанской диаспоры на Урале выходит на финишную прямую. По сведениям «Ъ-Урал», в ходе прений гособвинение запросило для них внушительные сроки. Самый большой – 23 года лишения свободы с отбыванием пяти первых лет в тюрьме – гособвинение требует назначить бывшему руководителю азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински. Акифу Сафарову гособвинение также просит назначить 23 года, Аязу Сафарову — 22 года, Камалу Сафарову — 18 лет, Мазахару Сафарову — 13 лет, Бакиру Сафарову — 13 лет, Раджабову Шуджаяддину — 13 лет и шесть месяцев, а по совокупности приговоров — 15 лет. Каждый из осужденных первые пять лет, по мнению прокурора, должен отсидеть в тюрьме.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела входили в этническую преступную группу, которая в мае 2001 года совершила убийство бизнесмена Юнуса Пашаева, продававшего одежду на рынке «Таганский ряд».

Как следует из материалов дела, его зарезали около кафе «Металлон». В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова, но тогда пистолет киллера дал осечку. Мотивом для преступлений, как считает следствие, стали раздел сфер влияния в бизнесе и борьба за лидерство в диаспоре.

На прошлом судебном заседании коллегия присяжных признала виновными по эпизоду убийства Юнуса Пашаева в 2001 году Шахина Шыхлински, Акифа, Бакира, Аяза, Камала и Мазахира Сафаровых. По эпизоду покушения на убийство в 2010 году на Фехруза Ширинова признаны виновными Шахин Шыхлински, Акиф и Аяз Сафаровы, Шуджаяддин Раджабов. По мнению присяжных снисхождения, достоин лишь Бакир Сафаров.

Из семи подсудимых, по сведениям «Ъ-Урал», вину признал только Мазахар Сафаров.

Напомним, массовые задержания уроженцев Азербайджана прошли летом 2025 года. В ходе мероприятий скончались братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти у обоих стала сердечная недостаточность. Это вызвало резкую реакцию Баку: там утверждали, что задержанные погибли от полученных травм. Вскоре в Азербайджане были задержаны около десятка российских граждан, отменили дипломатические мероприятия и выступления российских артистов.

Судебный в Екатеринбурге процесс закрыли по ходатайству прокурора и потерпевшего Фехруза Ширинова, который пожаловался на угрозы со стороны подсудимого Акифа Сафарова.

Примечательно, что 2022 году Фехруз Ширинов был привлечен к судебным разбирательствам по обвинению в распространении о Шахине Шыхлински сведений, которые «не соответствовали действительности». В частности, господин Ширинов утверждал, что «через знакомых сотрудников милиции Шахин решал проблемы азербайджанцев, получая при этом от них большие деньги»; «были люди несогласные с ним, Шахин их заказывал уголовникам, их избивали». Тогда спор закончился примирением сторон: Фехруз Ширинов признался, что оговорил Шахина Шыхлински.

В отдельное судопроизводство выделено уголовное дело других участников этнической преступной группировки: Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова и Шахина Лалаева.

По данным «Ъ-Урал» обвинение считает, что они наняли киллера, убившего в августе 2011 года владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева.

Цена заказа могла достигать $50 тыс. По данным следствия, исполнитель заказа выстрелил Икраму Гаджиеву в голову, но тот успел выхватить оружие, сорвать кепку и очки с убийцы. Через несколько дней предприниматель умер, так и не успев назвать имя заказчика.

В отдельное производство выделено и уголовное дело Мутвалы Шыхлински, сына бывшего главы азербайджанской диаспоры. Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следователей, летом прошлого года при задержании его отца Шахина Шыхлински он сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов — бойца Росгвардии. Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Аналогичные обвинения предъявлены и самому Шахину Шыхлински. Процесс закрыт от прессы, так как потерпевший по делу является сотрудником правоохранительных органов.

После начала уголовного разбирательства место главы азербайджанской диаспоры занял Видади Мустафаев, которого вскоре арестовали по обвинению в мошенничестве (ч.1 ст.159 УК РФ). Сейчас главой диаспоры является полковник МВД в отставке Керим Гасымов.

В интервью «Ъ-Урал» он рассказывал, что ему не хочется следить за уголовным делом: «Есть чувство стыда, это ведь наши соотечественники».

Артем Путилов, Екатеринбург