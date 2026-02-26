Горелкин заявил об отсутствии планов запрещать или штрафовать за VPN

Ни запрет, ни штрафы за использование VPN «не планируются и не обсуждаются», заверил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Так он прокомментировал предупреждение Роскомнадзора (РКН) о мошеннических письмах про запрет сервисов для обхода блокировок на работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Электронные письма, мимикрирующие под официальные запросы или уведомления из РКН, — излюбленный прием и мошенников, и фейкометов»,— написал господин Горелкин в Telegram.

VPN-сервисы в России обязаны самостоятельно ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В противном случае доступ к ним блокируется. С сентября 2025 года запрещена реклама средств обхода блокировок — юрлицам за нарушение закона грозят штрафы до 500 тыс. руб. По состоянию на конец февраля 2026 года РКН ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России. Вместе с тем у нескольких таких сервисов активная аудитория выросла более чем в 20 раз.

