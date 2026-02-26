По состоянию на конец февраля 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с российским законодательством сервисы для обхода блокировок обязаны самостоятельно ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В противном случае доступ к ним блокируется. С сентября 2025 года также введен запрет на рекламу средств обхода блокировок — для юридических лиц штрафы за такие нарушения достигают 500 тыс. руб.

Технически блокировка осуществляется через фильтры провайдеров, анализирующие характерные «отпечатки» VPN-трафика. Несмотря на рост числа ограничений, отдельные сервисы, по данным рынка, увеличили аудиторию более чем в 20 раз.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пропустили блоковой».