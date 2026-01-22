Пропустили блоковой

К середине января Роскомнадзор ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России, что на 70% выше показателей осени прошлого года. Вместе с тем у ряда таких сервисов активная аудитория выросла более чем в 20 раз, несмотря на то что пользователям приходится прикладывать все больше усилий для поиска альтернативных вариантов. С наибольшими трудностями могут столкнуться пользователи корпоративных VPN-сервисов, предупреждают эксперты.

На январь 2026 года в России ограничили доступ к 439 сервисам обхода блокировок запрещенных ресурсов (VPN), рассказали “Ъ” в Роскомнадзоре. Ранее, в октябре 2025-го, служба отчитывалась о росте таких блокировок на 31%, до 258. Таким образом, за три месяца количество заблокированных VPN-сервисов выросло на 70%. В декабре 2025 года Роскомнадзор начал более активную блокировку дополнительных протоколов VPN: SOCKS5, VLESS и L2TP. Как сообщал РБК, это значительно расширило перечень возможных для блокировки сервисов.

С 2017 года VPN-сервисы в России должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам, в противном случае блокировка накладывается на сам сервис. В марте 2024 года в силу вступил запрет на распространение информации о способах доступа к заблокированным ресурсам. А в сентябре 2025 года — закон о запрете рекламы программ для обхода блокировок. Штраф за рекламу VPN составляет до 80 тыс. руб. для граждан, до 150 тыс. руб. для должностных и до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Технически блокировка VPN реализуется Роскомнадзором через специальные фильтры у интернет-провайдеров, которые смотрят на «отпечатки» трафика — по IP-адресам серверов, портам и типам шифрования, поясняет директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

В то же время на российском рынке спрос на VPN-сервисы остается стабильным. По данным портала Sensor Tower (анализирует популярность мобильных приложений) за третий квартал 2025 года (более поздние данные не приводятся), у топ-5 популярных VPN-сервисов в России активная база пользователей выросла с 247 тыс. до более 6 млн человек. В точке обмена трафиком Piter-IX заявили “Ъ”, что видят резкое увеличение международного трафика с конца декабря. «Увеличение идет в сторону европейских хостингов, на которых традиционно размещаются различные сервисы, при этом это не какой-то сезонный всплеск»,— говорит гендиректор компании Николай Метлюк. «По моим сведениям, в 2025 году спрос на VPN в России вырос до 36%»,— отмечает независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий кандидат экономических наук Алексей Лерон. Протокольные ограничения и нестабильность соединений заставляют людей искать более сложные решения, добавляет он.

«В 2025 году на фоне сбоя работы мессенджеров на сайтах российских онлайн-магазинов резко возросло количество покупок с иностранных IP-адресов»,— отмечает руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. Так, некоторые пользователи могли использовать сервисы обхода блокировок для корректной работы мессенджеров и не выключать их, когда совершают другие действия в сети, рассуждает эксперт. Дальнейшие блокировки со стороны Роскомнадзора будут все более технически сложными и трудоемкими, прогнозирует он. Увеличение числа блокировок можно объяснить стремлением регуляторов сузить перечень нелегитимных инструментов и одновременно сохранить работоспособность белых решений, используемых бизнесом и госструктурами, считает директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.

Максут Шадаев, глава Минцифры, о блокировках частных и корпоративных VPN, май 2025 года, ТАСС: «Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Настало время договориться о каких-то единых правилах».

На увеличение числа блокировок также влияет ускорение автоматизации поиска VPN, говорит Павел Коваленко: «Системы лучше ловят новые сервисы по трафику и доменам, а политический запрос усилил зачистку рынка». При этом эффект от блокировок он называет частичным: «Мотивированные пользователи остаются, но тратят больше времени и денег на сложные решения».

Компании, которые полагаются на VPN для связи с филиалами, удаленной работы сотрудников или взаимодействия с партнерами, должны оценивать риски блокировок и предусматривать альтернативные каналы связи, добавляет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Белые VPN (корпоративные и одобренные) напрямую редко страдают, но пользователи замечают лаги и нестабильный доступ к зарубежным ресурсам, соглашается Павел Коваленко. Потому полная блокировка всех VPN-сервисов без вреда белым невозможна: «Жесткие фильтры неизбежно заденут легальный трафик, который используют в компаниях и дома»,— заключает он.

Варвара Полонская, Алексей Жабин