Роскомнадзор предупредил о мошеннических письмах про запрет VPN на работе

Роскомнадзор (РКН) сообщил, что якобы от его имени сегодня была отправлена рассылка о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Ведомство назвало это фейком и предупредило СМИ о недопустимости распространения недостоверной информации.

По данным РКН, рассылка пришла с электронной почты rsockanc56@mail.ru. Письма оформлены как официальные документы территориального управления Роскомнадзора и «содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника».

«Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru»,— пояснили в РКН.

По закону сервисы для обхода блокировок обязаны самостоятельно ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В противном случае доступ к ним блокируется. С сентября 2025 года также введен запрет на рекламу средств обхода блокировок — для юридических лиц штрафы за такие нарушения достигают 500 тыс. руб. По состоянию на конец февраля 2026 года Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России. Вместе с тем у нескольких таких сервисов активная аудитория выросла более чем в 20 раз.

