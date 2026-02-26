Кубани потребуется 260 тысяч специалистов до 2032 года

В Краснодарском крае численность занятых за год увеличилась на 36 тыс. человек и находится на уровне 2,9 млн, при этом общая безработица сохраняется на минимальной отметке — 2%. Одновременно число граждан, находящихся в поиске работы, выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом, рассказал начальник отдела занятости населения министерства труда и социального развития региона Андрей Скоробогатько на круглом столе «Ключевые тренды рынка труда в Краснодарском крае», организованном «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По данным региональной службы занятости число безработных составляет чуть более 60 тыс. При этом показатель безработицы по методологии Международной организации труда остается на минимальных значениях последние три года.

Специалисты краевого Минтруда отмечают, что в 2025 году работодатели стали предлагать более комфортные условия: растет средняя заработная плата, расширяются социальные гарантии. «Мы видим повышение качества вакансий и усиление социальной составляющей»,— подчеркнул представитель ведомства.

Через центры занятости сейчас ищут работу около 12 тыс. человек против 9 тыс. годом ранее. Работодателями заявлено 57 тыс. вакансий, свыше 60% из них — по рабочим профессиям. В среднем на одного соискателя приходится около пяти предложений. Наибольшая потребность сохраняется в сельском хозяйстве (15%), здравоохранении и строительстве (по 14%), а также в образовании, обрабатывающих производствах, торговле и транспорте.

Одной из ключевых проблем остается профессиональный и территориальный дисбаланс: более 30% вакансий сосредоточено в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. В министерстве подчеркнули, что служба занятости переходит к формату партнерства с работодателями и гражданами.

В 2025 году в мониторинге кадровой потребности приняли участие 30 тыс. организаций, охватывающих почти 1 млн работников, а также 219 инвестиционных проектов и свыше 9 тыс. предпринимателей. По прогнозу, до 2032 года экономике Кубани дополнительно потребуется около 260 тыс. человек, из них 180 тыс. — квалифицированные рабочие и специалисты, 58 тыс. — сотрудники с высшим образованием и 29 тыс. — без требований к образованию.

В рамках госпрограммы содействия занятости с финансированием более 1 млрд руб. за год трудоустроено свыше 63 тыс. человек, проведено 907 ярмарок вакансий, 1,6 тыс. безработных направлены на профобучение. В службе занятости подчеркнули, что модернизированные по нацпроекту «Кадры» кадровые центры сосредоточены на сопровождении граждан и работодателей и готовы к дальнейшему взаимодействию.

Мария Удовик