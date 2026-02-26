В Кремле прокомментировали данные Bloomberg о дате встречи по Украине в Женеве

В администрации президента не подтвердили «Ъ FM» информацию Bloomberg о дате следующего раунда российско-украинских переговоров с участием США. Агентство со ссылкой на источник сообщало, что трехсторонняя встреча может пройти 4–5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Handout / Reuters

В январе-феврале 2026 года прошли три раунда переговоров делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию. Последняя встреча состоялась 17 и 18 февраля в Женеве. Госсекретарь Марко Рубио говорил, что США не хотят отстраняться от урегулирования конфликта, но «терпение Дональда Трампа не безгранично». По данным Bloomberg, США намерены заключить мирную сделку по Украине до 4 июля.

Подробности — в материале «Ъ» «Есть ли свет в конце Женевы».