Президент США Дональд Трамп планирует подписать соглашение по мирному урегулированию на Украине до 4 июля 2026 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и представителей НАТО.

По словам источников агентства, администрация Белого дома хочет заключить сделку до того, как в США начнутся торжества по случаю 250-й годовщины независимости. Этот праздник отмечают в стране ежегодно, он считается главным национальным торжеством. 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости Соединенных Штатов.

Накануне генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес говорил, что США требуют от Украины согласовать мирную сделку к лету текущего года, чтобы уже 4 июля объявить о достигнутых бизнес-сделках.

В январе-феврале 2026 года прошли три раунда переговоров делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию. Новая встреча может состояться в Женеве 26 февраля. Конкретных итогов прошедших переговоров стороны не привели, однако, по словам зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, российская сторона обозначила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации Украины. Ответа на свою позицию, уточнил господин Медведев, страна пока не получила.