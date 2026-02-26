В заксобрании Нижегородской области осталось 47 депутатов из 50

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области 26 февраля 2026 года досрочно прекратили полномочия двух коллег. Дмитрий Краснов (округ №16) стал членом Совета Федерации, осужденный за мошенничество Дмитрий Колыванов (округ №12) досрочно прекратил полномочия по собственному желанию.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Таким образом, за полгода до выборов в восьмой созыв в региональном парламенте остается 47 депутатов из 50. В октябре 2024 года скоропостижно умер депутат по округу №18 Александр Ефремцев. Довыборы на вакантный мандат в 2025 году проводить не стали.

Не может посещать заседания и депутат, бывший директор нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Александр Парамонов, находящийся под домашним арестом. В марте 2025 года он стал фигурантом уголовного дела о взятке.

Все перечисленные депутаты избирались в заксобрание от «Единой России».

Помимо этого, в течение созыва происходили замены депутатов по партийным спискам. У «Единой России» в 2023 году вместо назначенного министром соцполитики Игоря Седых пришел Андрей Мелин, вместо ушедшей в Совет Федерации Ольги Щетининой — Максим Ребров.

У КПРФ в 2023 году место ушедшего в Госдуму Владислава Егорова занял Александр Чернигин.

Сейчас во фракции «Единая Россия» остается 37 депутатов, включая Александра Парамонова (по уставу ЕР в случае уголовного преследования членство в партии приостанавливается, но во фракции он по-прежнему числится). Пять депутатов представляют КПРФ, по два — СРЗП и ЛДПР и один — партию «Новые люди».

Ирина Швецова