Нижегородского депутата Александра Парамонова выпустили под домашний арест

Директору нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, депутату заксобрания Нижегородской области Александру Парамонову изменили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Об этом сообщили в Московском райсуде 10 сентября.

Срок домашнего ареста определен до 4 ноября включительно.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», Александра Парамонова арестовали 13 марта. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2019 по 2025 год фигурант организовал и возглавил преступную группу для получения взяток за фиктивное обучение студентов филиала РАНХиГС. Вместе с директором под следствием оказался водитель дзержинского филиала.

Галина Шамберина