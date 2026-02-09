Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородский депутат Дмитрий Колыванов подал заявление о сложении полномочий

Дмитрий Колыванов подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата законодательного собрания Нижегородской области. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе заксобрания.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, заявление Дмитрий Колыванов подал 5 февраля. В нем он просит о сложении полномочий с 6 февраля.

Теперь региональный парламент должен рассмотреть его обращение в течение 30 дней.

Как писал «Ъ-Приволжье», 9 февраля Павловский городской суд признал Дмитрия Колыванова виновным в мошенничестве и назначил ему наказание 4,5 года колонии общего режима.

Андрей Репин