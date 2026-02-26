Нижегородское заксобрание отправило вице-спикера Дмитрия Краснова в Совет федерации

Депутаты заксобрания Нижегородской области по предложению фракции «Единая Россия» наделили полномочиями сенатора зампреда регионального парламента Дмитрия Краснова. За это решение на заседании 26 февраля проголосовали 44 из 45 присутствующих депутатов, сам кандидат воздержался.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Новый сенатор от Нижегородской области Дмитрий Краснов

Иные кандидатуры не выдвигали. Дмитрий Краснов поблагодарил коллег и сказал, что будет считать себя временно командированным. На сегодняшнем же заседании вновь избранный сенатор сложил депутатские полномочия.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Совфеде Дмитрий Краснов заменит Александра Вайнберга, который с 2011 года трижды становился сенатором от нижегородского парламента. В конце января господин Вайнберг сложил полномочия в связи с уходом на СВО.

Таким образом, за последние два с небольшим года в Совете Федерации сменились оба сенатора от Нижегородской области: в декабре 2023 года сенатором от регионального правительства была назначена Ольга Щетинина. Она сменила скоропостижно умершего Владимира Лебедева, который входил в Совет Федерации с 2014 года.

Галина Шамберина