В Ростовской области от непотушенных сигарет произошло 1,9 тысячи пожаров

В 2025 году от непотушенных сигарет в Ростовской области произошло более 1,9 тыс. пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате неосторожного обращения с огнем во время курения погибли 65 человек, еще 35 — пострадали.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с начала 2026 года в регионе произошло 354 пожара, что на 10% больше аналогичного периода 2025 года (320 пожаров). Только за первый месяц года жертвами возгорания стали 18 человек.

Наталья Белоштейн