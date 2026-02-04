На Дону с начала года в 354 пожарах погибли 18 человек

В Ростовской области с начала года произошло 354 пожара, что на 10% больше аналогичного периода 2025 года (320 пожаров). Об этом сообщил замначальника регионального управления МЧС России Сергей Мордвиненко на пресс-конференции в ТАСС-Юг.

Только за первый месяц года жертвами возгорания стали 18 человек. По словам господина Мордвиненко, с наступлением холодов количество погибших и пострадавших растет с каждым днем. Основными причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем, в том числе с обогревателями, а также неисправности электрической техники.

Константин Соловьев