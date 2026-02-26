Елена Блиновская вернула контроль над «Садами Адыгеи»

Блогер и предпринимательница Елена Блиновская, более известная как «королева марафонов», вновь стала собственником 100% долей ООО «Сады Адыгеи». Соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С 20 февраля 2026 года госпожа Блиновская является единственным учредителем компании. Генеральным директором выступает Людмила Цулаева. ООО «Сады Адыгеи» было зарегистрировано в Адыгее в 2020 году. Основным видом деятельности является выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 млн руб. в пользу РФ. Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

Алина Зорина