В Тахтамукайском районе отремонтировали 8 участков дорог за 427,8 млн рублей

В Тахтамукайском районе Адыгеи за счет нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновили восемь участков дорог за 427,8 млн руб. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, финансирование позволило повысить транспортную доступность, безопасность движения и комфорт для жителей района.

В поселке Яблоновском реконструировали четыре участка общей протяженностью свыше 3 км. На объектах установили светодиодные светильники, систему ливневого отвода, бортовые камни. Были установлены тротуары с обеих сторон дороги, сделаны въезды к домам, асфальтовое покрытие, разметка и знаки.

Еще четыре объекта регионального значения общей длиной около 5,5 км привели в нормативное состояние. Обновили два участка подъездной дороги к поселку Энем, участок подъезда к аулу Панахес и отрезок трассы Тахтамукай — Отрадный.

«Специалисты подрядных организаций обновили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, нанесли горизонтальную разметку и установили дорожные знаки»,— рассказал начальник отдела эксплуатации автодорог регионального «Автодора» Дмитрий Бороненко.

Работы в Тахтамукайском районе стали частью масштабной модернизации дорожной инфраструктуры всей республики. В 2025 году в Адыгее отремонтировали более 80 км автомобильных дорог муниципального и регионального значения.

Алина Зорина