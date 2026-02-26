Около 1,8 тыс. компаний из США потребовали от властей компенсаций из-за пошлин

По подсчетам The Wall Street Journal, около 1,8 тыс. компаний подали иски в Суд международной торговли США, требуя компенсировать им потери из-за импортных пошлин, введенных в прошлом году президентом США Дональдом Трампом. Многие из них сделали это после того, как 20 февраля Верховный суд США признал незаконными введенные господином Трампом импортные пошлины. Суд постановил, что такие тарифы может устанавливать только Конгресс, а президент не имел права вводить их на основании закона о чрезвычайных полномочиях.

Среди корпораций, подавших иски,— логистическая компания FedEx, сеть книжных магазинов Barnes & Noble, сеть складов Costco Wholesale. Большинство исков было подано еще до решения Верховного суда. WSJ оценивает финансовое воздействие пошлин за те десять месяцев, которые они действовали, как минимум в $130 млрд.

Аналитики Федерального резервного банка Нью-Йорка подсчитали, что, вопреки заявлениям господина Трампа, бремя пошлин почти полностью легло на американские компании и потребителей.

О торговой политике Трампа — в материале «Ъ» «Тарифам подыщут новый предлог».

Яна Рождественская