Тарифам подыщут новый предлог

Решение Верховного суда США о незаконности американских пошлин не снизило градус неопределенности в мировой торговле. В действительности произошло обратное: Дональд Трамп уже вернул десятипроцентную «базовую» ставку под предлогом борьбы с дисбалансом торговли и теперь угрожает торговым партнерам новым повышением тарифов, а также инициирует новые расследования в их отношении. Возможностей для расширения ограничений у президента остается немало, подчеркивают аналитики. С учетом накопленного опыта страны, торгующие с США, пока не спешат отвечать на угрозы и рассчитывают сохранить уже достигнутые договоренности.

В США официально вступили в силу десятипроцентные пошлины на импорт, указ об их введении ранее подписал Дональд Трамп. Они заменяют аналогичные тарифы, действовавшие до решения Верховного суда США от 20 апреля 2025 года. Тогда, напомним, судьи постановили, что американский президент не имел полномочий разворачивать тарифы, ссылаясь на федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении.

Новое решение о введении пошлин имеет иную мотивировку — это борьба с дисбалансом во внешней торговле (раздел 122 закона о торговле 1974 года).

По итогам 2025 года, отметим, внешнеторговый дефицит США оставался заметным ($901,5 млрд после $903,5 млрд в 2024 году), и формальное основание для разворачивания ограничений у президента есть. Впрочем, по закону вводить пошлины под таким предлогом президент может только на срок до 150 дней, продление мер потребует одобрения Конгресса, обращают внимание аналитики Peterson Institute for International Economics (PIIE). Дональд Трамп же, судя по заявлениям, намерен не просто сохранить пошлины, но и в дальнейшем повысить их до 15%.

По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе американский президент будет использовать и альтернативные механизмы введения ограничений. Речь идет в том числе о разделе 232 закона о расширении торговли 1962 года. Ссылаясь на него, господин Трамп уже вводил пошлины на поставки стали и алюминия. Этот раздел, поясним, позволяет президенту разворачивать тарифы в отношении конкретных категорий товаров, если их импорт угрожает национальной безопасности, по предложению министра торговли. Дональд Трамп собирается ввести дополнительные ограничения на поставки полупроводников, фармацевтики (традиционно отрасль не затронута пошлинами), а также, например, солнечных панелей.

Более широкие меры будут вводиться на основании раздела 301 закона о торговле 1974 года. По нему власти могут расследовать нарушения торговых соглашений или несправедливые торговые практики и при необходимости применять ответные меры, в том числе тарифные. Такие расследования уже проводятся, но в PIIE подчеркивают, что этот путь требует времени и усилий, а поэтому вводить ограничения против всех и сразу господин Трамп больше не сможет.

Воспользоваться президент, вероятно, захочет и разделом 338 закона о тарифах 1930 года, который позволяет менять тарифную политику, если торговый партнер «дискриминирует американские товары в пользу продукции из третьих стран», пишут в PIIE. Соответствующая правоприменительная практика, впрочем, пока отсутствует — в том числе из-за необходимости веских доказательств.

Хотя у президента остается немало возможностей для продолжения тарифной войны, аналитики ING и Trading Economics обращают внимание на важность решения Верховного суда. Фактически это не только потеря политических очков для Дональда Трампа, но и прецедент, который может подтолкнуть торговых партнеров США к активному отстаиванию своих прав и интересов. Пока решение о незаконности пошлин страны, торгующие с США, комментируют осторожно: опыт прошлого года показал, что от тарифных ограничений выигрывают те, кто отказывается от оперативного реагирования на угрозы в пользу укрепления переговорной позиции. Как следует из заявлений ЕС и Китая, пока страны рассчитывают как минимум на сохранение действующих преференций.

Кристина Боровикова