Захарова назвала инцидент с катером у берегов Кубы провокацией США

Инцидент с американским катером, вторгшимся в территориальные воды Кубы, — это провокация, заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон пошел на этот шаг для «эскалации ситуации и детонации конфликта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ЧП произошло 25 февраля. Зарегистрированный во Флориде катер вошел в территориальные воды Кубы. Когда к судну приблизились кубинские пограничники, экипаж катера начал стрельбу. Находившиеся на нем четыре человека были убиты, еще шестеро ранены. Также пострадал сотрудник погранслужбы Кубы. Прокуратура Флориды проводит расследование. По версии МВД Кубы, задержанные на катере из США планировали устроить теракт.