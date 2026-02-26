В Кореновске экс-директор теплоснабжения обвиняется в краже участка на 4,7 млн

Прокуратура Кореновского района направила в суд дело о мошенничестве двух местных жительниц, которые незаконно отчуждили земельный участок теплоснабжающей организации стоимостью свыше 4,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

42-летние жительницы Кореновского района обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Поводом для возбуждения дела стали материалы проверки деятельности теплоснабжающего предприятия, единственным учредителем которого является Кореновское городское поселение.

Следствие установило, что в 2023 году бывший директор компании передала своей знакомой земельный участок площадью 35,7 тыс. кв. м в Кореновске. Сделка была оформлена как купля-продажа, однако деньги на счета организации не поступили. Экспертиза показала, что рыночная стоимость участка на момент отчуждения превышала 4,7 млн руб.

Дело передано в Кореновский районный суд. Максимальное наказание по статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина