С начала года спрос на отдых в Сочи сократился на 30%

Спрос на отдых в Сочи в январе—феврале снизился на 30% по сравнению с прошлым годом. Как пишет «Ъ», это связано с частыми ограничениями работы аэропорта, вызванными атаками беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Интерес туристов к Сочи в январе—феврале сократился на 9% год к году, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В туроператоре «Русский экспресс» отмечают падение в феврале числа бронирований отдыха в Краснодарском крае в целом на 8% год к году. В «Алеане» фиксируют снижение на уровне 5%. В «Интуристе» зарегистрировали сокращение спроса непосредственно на Сочи на 30% год к году. Аналогичную оценку приводят в OneTwoTrip. В период с 1 по 24 февраля продажи авиабилетов в Сочи уменьшились на 30% год к году и на 38% к предыдущему месяцу.

Краснодарский край остается одним из ключевых региональных туристических рынков России. Согласно данным Travelline, на него сейчас приходится 14,3% совокупных гостиничных продаж. По словам Сергея Ромашкина, Сочи формирует 30–35% турпотока Краснодарского края, еще 25% — доля Анапы, 15% — у Геленджика, 5–7% — у Туапсе.

Одной из причин снижения интереса к Сочи являются участившиеся ограничения работы аэропорта из-за атак БПЛА. Согласно данным Росавиации, 23–24 февраля подобные меры вводились пять раз. Это привело к корректировкам в расписании всех запланированных вылетов.

Сочи, по словам эксперта, сильнее других курортов зависит от аэропорта. Только 15% гостей приезжают сюда на автомобилях, в то время как в Анапу — больше половины. Это связано со сложным участком дороги Джубга—Сочи: его протяженность составляет 170 км, но время прохождения может достигать семи-восьми часов.

В «Русском экспрессе» эксперты считают сдерживающим спрос на Сочи фактором стоимость авиаперевозок. На официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот» вечером 25 февраля самый бюджетный вариант перелета из Москвы в Сочи на выходные 27 февраля — 1 марта стоил 26,2 тыс. руб. Как пишет «Ъ», в этом году отели не стали сильно поднимать цены, но с учетом подорожания в предыдущие годы общая стоимость отдыха для семьи из регионов оказалась высокой.