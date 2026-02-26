Чувство воздушной тревоги

Самый массовый российский курорт — Сочи столкнулся со снижением спроса со стороны туристов. В январе—феврале бронирования сократились, по оценкам некоторых участников рынка, до 30%. Это связано в том числе с ухудшением транспортной доступности из-за частых атак БПЛА, так как Сочи зависит от аэропорта больше других черноморских городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Интерес туристов к Сочи в январе—феврале сократился на 9% год к году, рассказал “Ъ” вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В туроператоре «Русский экспресс» отмечают падение в феврале числа бронирований отдыха в Краснодарском крае в целом на 8% год к году. В «Алеане» отмечают снижение на уровне 5%. В «Интуристе» зафиксировали сокращение спроса непосредственно на Сочи на 30% к году. Схожую оценку приводят в OneTwoTrip. В период с 1 по 24 февраля продажи билетов в Сочи сократились на 30% год к году и на 38% к предыдущему месяцу.

Краснодарский край — один из ключевых региональных туристических рынков России. Согласно Travelline, на него сейчас приходится 14,3% совокупных гостиничных продаж. Выше только доля Москвы -– 21,6%. Сергей Ромашкин говорит, что Сочи формирует 30–35% турпотока Краснодарского края, еще 25% — доля Анапы, 15% — у Геленджика, 5–7% — у Туапсе.

Одной из причин снижения интереса к Сочи Сергей Ромашкин называет участившиеся ограничения работы аэропорта из-за атак БПЛА.

Согласно Росавиации, 23–24 февраля подобные меры вводились пять раз. Это привело к корректировкам в расписании всех запланированных вылетов. По данным Минобороны РФ, с 23 февраля над территорией Краснодарского края по состоянию на вечер 24 февраля был уничтожен 41 беспилотник, еще 28 летательных аппаратов сбиты над Черным морем (см. “Ъ” от 24 февраля).

Сочи, по словам господина Ромашкина, сильнее других курортов зависит от аэропорта. Только 15% гостей приезжают сюда на автомобилях, в то время как в Анапу — больше половины. Это связано со сложным участком дороги Джубга—Сочи: его протяженность составляет 170 км, но время прохождения может достигать семи-восьми часов из-за особенностей рельефа. Пересесть на поезд, считает господин Ромашкин, туристы не всегда могут: мест не много. Из-за длительного срока следования вариант мало подходит туристам из регионов, которые нередко добираются с пересадкой в Москве.

В «Русском экспрессе» считают сдерживающим спрос на Сочи фактором стоимость авиаперевозок.

На официальном сайте «Аэрофлота» вечером 25 февраля наиболее бюджетный вариант перелета из Москвы в Сочи на выходные 27 февраля — 1 марта стоил 26,2 тыс. руб., на июнь цены были сопоставимы. Отели в этом году не стали существенно поднимать цены, но с учетом подорожания в предыдущие годы общая стоимость отдыха для семьи из регионов оказалась высокой, поясняют в «Русском экспрессе».

Сергей Ромашкин замечает, что Сочи остается самым дорогим российским курортом. В «Русском экспрессе» поясняют, что после укрепления курса рубля туристам кажутся более привлекательными зарубежные курорты. Стоимость отдыха на них сейчас может быть ниже, чем внутри страны. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева напоминает, что в прошлом году на Сочи переориентировались часть туристов, планировавших отдохнуть в Анапе. Согласно «Островку», теперь спрос на размещение в Анапе в феврале вырос год к году на 86%, Геленджик при этом показал прирост на 72%. В «Алеане» заметили рост спроса на Анапу на 20%.

Сергей Ромашкин не исключает, что у туристов сохраняются ожидания относительно возобновления полноценной работы пляжей Анапы, хотя решения об открытии курорта для купания Роспотребнадзор пока не принял.

В «Русском экспрессе» замечают, что эта информация вряд ли появится раньше мая и мало повлияет на ход сезона: к этому моменту большинство туристов уже запланируют летний отпуск.

В целом спрос на курорты Краснодарского края в этом году будет на уровне прошлого года или покажет незначительный прирост на 2–3%, ждет Сергей Ромашкин. Крым, по его мнению, может показать лучший результат с 2014 года. Сейчас продажи туров на полуостров на 14% превышают уровень прошлого года, несмотря на рост гостиничных цен на 10–11% за год. В «Алеане» зафиксировали рост интереса к Крыму на 18%. Многие туристы переориентируются на курорт, воспринимая его как бюджетный, поясняют в компании.

Александра Мерцалова