Почти половина арендодателей Краснодара снизила стоимость сдачи квартир в январе

Почти половина арендодателей Краснодара (47,5%) в январе 2026 года снизила стоимость долгосрочной аренды квартир. Средний размер скидки в объявлениях о сдаче апартаментов достиг 9,6%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Яндекс Аренда».

В целом по городам-миллионникам в январе 2026 года собственники уменьшали стоимость в 39% объявлений, среднее снижение составило 10%. За год доля таких объявлений увеличилась на 5,6 п.п., тогда как средний дисконт почти не изменился (–0,2 п.п.).

Лидерами по доле снижений стали Екатеринбург (55,2% объявлений), Воронеж (50,2%), Нижний Новгород (45,9%), Санкт-Петербург (45,6%) и Ростов-на-Дону (43,6%). Наибольшее уменьшение стоимости зафиксировалось в Казани (–13,2%), Омске (–11,8%), Нижнем Новгороде и Перми (по –11,1%), Волгограде (–10,8%).

Руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков отметил, что собственники гибко подходят к ценообразованию и используют инструмент торга, запущенный полгода назад. Арендаторы, пользуясь механизмом, экономят в среднем около 4 тыс. руб. в месяц. Обратный аукцион позволяет жильцам повышать ставки и быстрее заселяться, а собственникам — увеличивать доход до 30% годовой арендной платы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в январе медианная стоимость 1 кв. м в готовых новостройках Краснодара составила 174 тыс. руб., снизившись за месяц на 3,9%. Одновременно цена кв. м в строящихся домах города выросла на 1,9%, до 190 тыс. руб., что на 8% выше стоимости готового жилья.

Анна Гречко