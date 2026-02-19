Цены на готовые новостройки в Краснодаре снизились на 3,9%

В январе медианная стоимость 1 кв. м в готовых новостройках Краснодара составила 174 тыс. руб., снизившись за месяц на 3,9%. Одновременно цена кв. м в строящихся домах города выросла на 1,9%, до 190 тыс. руб., что на 8% выше стоимости готового жилья. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Яндекса», нейросеть Алиса AI проанализировала данные тематического поиска «Яндекса» по квартирам и выявила изменение стоимости жилья в готовых новостройках российских городов-миллионников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным исследования, снижение цен на готовые квартиры также зафиксировано в Омске (11,8%), Самаре (5%), Казани (3,6%) и Новосибирске (3,5%). Наибольший рост стоимости отмечен в Нижнем Новгороде (9,5%), Челябинске (7,8%) и Волгограде (5,9%).

В масштабах страны медианная стоимость кв. м в готовых новостройках составила 196 тыс. руб. без изменений за месяц, тогда как в строящихся объектах — 204 тыс. руб. с ростом на 1,7%.

Эксперты объясняют различия в динамике цен структурными особенностями рынка. Предложение строящихся проектов остается более масштабным, а сегмент готовых новостроек значительно компактнее, что делает ценовые колебания более заметными.

Анализ показал, что в девяти из шестнадцати городов-миллионниках квартиры в готовых новостройках стоят дешевле строящихся объектов. Наиболее выраженная разница в пользу покупки готового жилья зафиксирована в Санкт-Петербурге (–23%), Ростове-на-Дону (–23%), Челябинске (–21%), Воронеже (–13%) и Новосибирске (–12%). В этих городах медианная стоимость кв. м в уже сданных домах от застройщика ниже, чем в строящихся проектах.

Алина Зорина