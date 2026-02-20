Кубань вошла в лидеры ЮФО по доступности подержанных Lada Vesta

По итогам первого полугодия 2025 года Краснодарский край стал одним из лидеров Южного федерального округа по доступности подержанных Lada Vesta. Для покупки данной модели автомобиля жителям региона в среднем требуется 13,5 медианных зарплат, говорится в исследовании «Авто.ру» и hh.ru (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Позитивная динамика обусловлена ростом предлагаемых зарплат и снижением стоимости машин на вторичном рынке. При этом на покупку подержанного иностранного автомобиля Hyundai Solaris кубанцам потребуется порядка 16,7 медианной зарплаты.

Согласно свежим данным Индекса доступности автомобилей (Индекс ДА), подготовленного сервисами Авто.ру и hh.ru, в целом по ЮФО ситуация с приобретением транспорта улучшилась. Медианный уровень заработной платы в округе вырос на 4,7% и составил 78,6 тыс. руб.

Средняя цена подержанного отечественного автомобиля к январю 2026 года упала до 1,1 млн руб., иностранного — до 1,28 млн руб. В обоих случаях снижение составило 3,1% по сравнению с июлем 2025 года.

Если в июле для покупки Lada Vesta жителю округа требовалось 14,6 зарплаты, то к началу 2026 года показатель снизился до 13,5. Для Hyundai Solaris индекс опустился с 17,6 до 16,3.

Среди других регионов ЮФО Lada Vesta наиболее доступна также в Волгоградской области (13,5 зарплаты), тогда как жителям Астраханской области придется копить дольше — 14,1 зарплаты. В сегменте иномарок быстрее всего на Hyundai Solaris накопят в Астраханской области (15,9 зарплаты), сложнее всего — жителям Волгоградской области (17 зарплат).

Для расчетов эксперты использовали данные по автомобилям возрастом от 3 до 10 лет с пробегом до 200 тыс. км и не более чем тремя владельцами в истории эксплуатации.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по итогам января 2026 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Краснодарском крае составила 1,93 млн руб., увеличившись на 3,7% по сравнению с декабрем.

Анна Гречко