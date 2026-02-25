Сабуров начал первый концерт после запрета на въезд в РФ шуткой про уголовника

Стендап-комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию. Он состоялся на Пхукете на площадке Royal Phuket City Hotel, передает корреспондент «РИА Новости». Комик попросил зрителей не снимать выступление.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Нурлан Сабуров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Цены на билеты начинались от 3 тыс. руб. и достигали 20 тыс. руб. «Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. По-моему, даже у (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» — начал господин Сабуров.

Во время выступления комик заявил о своем желании вернуться в Россию. «Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут супер-патриотические выступления»,— сказал он.

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Решение было принято 30 января «из-за критики СВО», а также нарушений миграционного и налогового законодательства, сообщали источники ТАСС. О запрете комику сообщили 6 февраля во Внуково после прилета из Дубая. После этого он улетел в Казахстан. 16 февраля Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) объявил о начале проверки в отношении Нурлана Сабурова. Ему может грозить уголовное дело по статье о наемничестве из-за отправки мотоциклов российским участникам СВО.